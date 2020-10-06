الحصيني يتوقع أمطاراً متفاوتة وتساقطاً لحبات البرد بعدة مناطق

المواطن - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن يشهد طقس اليوم (الثلاثاء) وليلة الأربعاء، أمطاراً متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة.

وأوضح الحصيني أن الحالة يرافقها تساقط لحبات البرد على أجزاء من مناطق، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان، واليمن.

وتوقع الحصيني أيضا هبوب رياح من متوسطة إلى شبه قوية على سواحل مناطق مكة، والمدينة، وجازان، ووسط الشرقية وشمالها، بالإضافة إلى نجران.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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