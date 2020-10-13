الحصيني يتوقع هطول أمطار متفاوتة وحبات برد على عدة مناطق

المواطن - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني هطول أمطار متفاوتة مصحوبة بحبات البرد على أجزاء من عسير وجازان.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “متوقع اليوم الثلاثاء 1442/2/26هـ -بإذن الله – أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من عسير وجازان خاصة المرتفعات واليمن.

كما توقع الحصيني “هبوب رياح متوسطة السرعة على أجزاء من الشرقية وبين المدينة حائل والقصيم وتبوك والشمالية وجنوب جدة وساحل جازان وشماله، إلا أن يصرفها الله”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة) ، فيما تكون السماء غائمة جزئياً على شرق وشمال المملكة .

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