الحصيني يتوقع هطول أمطار ورياحاً نشطة وبرداً بعدة مناطق

المواطن - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني هطول أمطار اليوم وليلة الثلاثاء على عدة مناطق مصحوبة بحبات البرد.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “اللهم أغثنا، متوقع اليوم الاثنين 1442/2/25هـ وليلة الثلاثاء – بإذن الله أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مناطق عسير وجازان خاصة المرتفعات وتبوك واليمن، ورياح متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة وحائل والشرقية وساحل جازان وشماله وأجزاء من الإمارات”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما توقعت الأرصاد نشاطاً في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، المدينة المنورة.

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