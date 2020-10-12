الحقيقة الكاملة وراء شكوى جوميز إلى الفيفا ضد الهلال

المواطن - محمد سمعه

تردد في الفترة الأخيرة، أنباء عن نية اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم نادي الهلال، التقدم بشكوى ضد ناديه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك بسبب المستحقات المالية المتأخرة.

وكشف كل من الإعلامي والناقد الرياضي فلاح القحطاني وفايز الروقي عضو المركز الإعلامي بنادي النصر، عن خطة المهاجم الفرنسي لتقديم شكوى ضد نادي الهلال.

وكتب فايز الروقي أول أمس السبت عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “كشفت تقارير صحفية تركية عن تقديم إدارة غلطة سراي شكوى إلى الفيفا ضد الهلال بسبب عدم تسديد قيمة القسط الأخير من صفقة الفرنسي جوميز، التي تمت في صيف 2018 ووصلت إلى 6 ملايين يورو، انشغلوا هم في النصر وناديهم بخطر”.

أما فلاح القحطاني الناقد في قناة 24 الرياضية فقال عبر وسم كتبه في “تويتر”: “قوميز يشكو الهلال”.

الحقيقة وراء شكوى جوميز

ولكن المفاجأة أن الناقد الرياضي عبدالكريم الحمد الناقد الحصري لـ قناة 24 الرياضية قال إن كل ما تردد حول وجود نية من اللاعب الفرنسي لشكوى الهلال، هو مجرد كذبة إبريل.

وقال الحمد: “صحيفة Fotomac التركية هي مصدر الكذبة، وللأسف عندنا في الوسط الإعلامي والرياضي نُصدق، الصحيفة قالت في إبريل 2019 إن الهلال لم يدفع سوى 4 ملايين من أصل 6 ملايين يورو لشراء جوميز، وعادت بعد سنة و6 أشهر لتقول في أكتوبر 2020 إن الهلال لم يدفع سوى مليوني يورو من أصل 6 ملايين، هل هذا كلام يُصدق”.

إنجازات اللاعب الفرنسي مع الهلال

يذكر أن الفرنسي جوميز واحدًا من أهم العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق الهلالي، حيث ساهم مؤخرًا في تتويج الهلال بلقبي دوري أبطال آسيا ودوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

شارك الخبر