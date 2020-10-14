الخارجية الأمريكية: إيران مسؤولة عن تفجير المنشآت النفطية بالمملكة

المواطن - الرياض
أكدت الخارجية الأمريكية، في تصريحات على لسان وزير الخارجية مايك بومبيو، أن إيران مسؤولة عن تفجير المنشآت النفطية في السعودية.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: إن السعودية من البلدان الرائدة في محاربة الإرهاب.
وأضاف وزير الخارجية مايك بومبيو، في تصريحات لقناة “العربية”، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يولي أهمية للعلاقات مع السعودية.
وتابعت وزارة الخارجية الأمريكية أن “إيران مسؤولة عن تفجير المنشآت النفطية السعودية”.
وأضافت: “المملكة العربية السعودية شريك أساسي في حملة الضغوط القصوى على إيران”.
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