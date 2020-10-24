الخضيري: احذروا الإفراط في تناول الأرز.. يسبب مرضاً خطيراً

المواطن - الرياض

حذر د. فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات من خطورة الإفراط في تناول الأرز وتأثير ذلك على الصحة بصفة عامة والإصابة بأمراض خطيرة.

وقال الخضيري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “قلل من الرز أو اتركه: أول دراسة قوية جداً (بمجلتين قويّتينBMJ وdiabetes care ربطت بين تناول الرز واحتمالات الإصابة بالسكر”.

وأوضح الخضيري أن الدراسة شملت 132 ألف مشارك من 21 دولة وأثبتت وجود رابط قوي بين تناول الأرز والإصابة بمرض السكر في كثير من دول جنوب أسيا والخليج العربي من ضمنها.

قلل من الرز أو اتركه: أول دراسة قوية جداً(بمجلتين قويّتينBMJ وdiabetes careربطت بين تناول الرز واحتمالات الاصابة بالسكر.شملت الدراسة ١٣٢ا ألف مشارك من ٢١ دولة وأثبتت وجود رابط قوي بين تناول الرز والاصابة بمرض السكر في كثير من دول جنوب أسيا والخليج العربي من ضمنها وهنا البحثين👇 pic.twitter.com/WleiOfcYku — أ.د.فهد الخضيري (@DrAlkhodairy) October 24, 2020

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