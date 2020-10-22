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الخطوط الكويتية تستأنف رحلاتها إلى السعودية في هذا الموعد
عبر ثلاثة مطارات للفئات المستثناة

الخطوط الكويتية تستأنف رحلاتها إلى السعودية في هذا الموعد

2020/10/22
الساعة 12:21 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الخطوط الكويتية تستأنف رحلاتها إلى السعودية في هذا الموعد
المواطن - الرياض

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية استئناف رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية، بعد توقفها بسبب حظر السفر الذي فرض إثر جائحة كورونا.

وأعلنت الخطوط الكويتية، في بيان لها، أن استئناف الرحلات سيكون اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 25 أكتوبر.

وتابعت الخطوط الكويتية أن الرحلات ستكون عبر مطار الملك خالد بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز في جدة ومطار الملك فهد بالدمام

وأشارت الخطوط الكويتية، إلى أن الرحلات خُصصت للفئات المستثناة والسعوديين الموجودين في الكويت والكويتيين الموجودين في المملكة.


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