الداخلية تحدد عقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية بالقطاع الخاص

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الداخلية أن مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لجائحة كورونا في منشآت القطاع الخاص يعرضها للإغلاق ومعاقبة المسؤولين عنها بغرامات مالية.

مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لجائحة كورونا في منشآت القطاع الخاص يعرضها للإغلاق ومعاقبة المسؤولين عنها بغرامات مالية.#نعود_بحذر pic.twitter.com/fwwKVz4yqh — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) October 29, 2020

وأوضحت وزارة الداخلية عقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية بالقطاع الخاص كما يلي:

– غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال في حال مخالفة الآتي:

– إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم

– عدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها

– عدم قياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية

– عدم تطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام

– عدم تطهير المرافق والأسطح وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس ونحوها

وأوضحت وزارة الداخلية أن العقوبة تضاعف في حال تكرار المخالفة، مع إغلاق المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف العقوبة الموقعة من إغلاق المنشأة لمدة 6 أشهر وإحالة المسؤول للنيابة العامة.

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