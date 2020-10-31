الدفاع المدني : احذروا الحالة المطرية من اليوم إلى الثلاثاء

المواطن - الرياض

دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي تشهدها المملكة خلال الأيام المقبلة، والتي تتمثل في رياح نشطة وأمطار غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول.

الدفاع المدني يحذر

وقال الدفاع المدني إنه وفقاً لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية – بمشيئة الله – ابتداءً من اليوم السبت 1442/3/14 هـ حتى يوم الثلاثاء الموافق 1442/3/17 هـ على أجزاء من مناطق المملكة، تتأثر جراءها مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف ) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق ( الحدود الشمالية وعسير والباحة وجازان وحائل ) بهطول أمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

أول حالة مطرية

من جانبه توقع عضو الاتحاد العربي للفلك وعلوم الفضاء الدكتور خالد الزعاق أن تشهد المملكة أول حالة مطرية في موسم الوسم الليلة.

وقال الزعاق : خلال هذا الأسبوع من المتوقع أن تبدأ أول حالة مطرية في الوسم على شمال وشمال غرب السعودية لهذه السنة (من متوسطة إلى خفيفة).

وكانت توقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد وحماية البيئة، هطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق اعتبارًا من يوم السبت حتى الثلاثاء المقبل تتفاوت شدتها ما بين المتوسطة إلى الغزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وجريان السيول.

وقالت الأرصاد إن المناطق المتوقع تأثرها بهذه الحالة الجوية هي: مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف، تبوك، الحدود الشمالية، حائل، الباحة، عسير وجازان.

شارك الخبر