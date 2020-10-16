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الدفاع المدني يخمد حريقًا في مدرجات زراعية بأبها
الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو خسائر

الدفاع المدني يخمد حريقًا في مدرجات زراعية بأبها

2020/10/16
الساعة 6:09 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الدفاع المدني يخمد حريقًا في مدرجات زراعية بأبها
المواطن - أبها

أخمد الدفاع المدني في منطقة أبها حريقًا شب في مدرجات زراعية بشعف آل ويمن.

وقال الحساب الرسمي لـ الدفاع المدني مدني على موقع تويتر، اليوم الجمعة: إن مدني أبها تمكن من حصر وإخماد حريق نشب في مدرجات زراعية (بشعف آل ويمن) دون وقوع إصابات أو خسائر.

ونشر المدني صورًا تبين عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه.


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