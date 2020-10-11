الدولار يقارب 320 ألف ريال إيراني!

المواطن - متابعة

أفادت وسائل إعلام إيرانية تنشر السعر اليومي لصرف العملات الأجنبية، أن سعر صرف الدولار يقترب من 320 ألف ريال (32 ألف تومان)، في ظل استمرار السقوط الحر الذي تشهده العملة الإيرانية منذ إعلان الولايات المتحدة إعادة كافة العقوبات الأممية قبل 3 أسابيع.

وبحسب آخر الأسعار المعلنة، وصل سعر صرف الدولار في سوق طهران اليوم الأحد، إلى 317 ألف ريال، كما قفز سعر العملة الذهبية الإيرانية في سوق اليوم ووصلت إلى 160 مليون ريال.

وكتبت وكالة “تسنيم” المقربة من الحرس الثوري، في تقرير لها، فرض الحكومة الأمريكية إعادة عقوبات على بعض البنوك الإيرانية من الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار العملات والعملات المعدنية في إيران.

يأتي هذا عقب ما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية 18 مصرفًا إيرانيًّا في القائمة السوداء كانت معفاة سابقًا من بعض القيود الأمريكية، وذلك في إطار تكثيف سياسة الضغط الأقصى ضد النظام الإيراني.

وكان محافظ البنك المركزي الإيراني، عبدالناصر همتي، قد قال في وقت سابق: إن أنباء خطة إدارة ترامب لفرض عقوبات على البنوك كان لها “تأثير نفسي” على سوق الصرف الأجنبي الإيراني.

شارك الخبر