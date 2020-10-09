‎الرئيسية
الرياضة
الدويش: حيثيات احتجاج النصر مؤهلة للقبول ولكن !
العالمي تقدم به ضد بيرسبوليس الإيراني

الدويش: حيثيات احتجاج النصر مؤهلة للقبول ولكن !

2020/10/09
الساعة 2:38 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
291
0
طباعة
الدويش: حيثيات احتجاج النصر مؤهلة للقبول ولكن ! محمد الدويش القانوني والناقد الرياضي
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية إخفاء
1 بيرسبوليس يرد على احتجاج أصفر العاصمة
2 الوضع الحالي يجعل احتجاج النصر مرفوض

وجه محمد الدويش الإعلامي والمدرب القانوني صدمة لجماهير نادي النصر بسبب حديثه عن توقعه برفض الاحتجاج رغم قبول حيثياته.

وكتب الدويش عبر حسابه الرسمي في “تويتر” : “رغم وجود حيثيات تجعل احتجاج أصفر العاصمة مؤهلًا للقبول إلا أنني لا أتوقع قبوله بسبب النفوذ الإيراني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وهو نفوذ يترجمه القبول بالملاعب السيئة والمعاملة الأسوأ، وغض النظر عن تجاوزات متكررة وعلى رأسها التوظيف الطائفي والسياسي”.

بيرسبوليس يرد على احتجاج أصفر العاصمة

وفجّر الإعلامي الرياضي نايف الثقيل مراسل قناة العربية مفاجأة مُدوية عن احتجاج العالمي حيث قال عبر حسابه في “تويتر” أمس الخميس: ” رد بيرسبوليس الإيراني على احتجاج العالمي: ” 1- قرار الفيفا بمنع التسجيل يبدأ في 12 سبتمبر، 2- النادي قام بتسليم قائمته إلى الاتحاد الآسيوي 31 أغسطس، ولم تتم إضافة أي لاعب للقائمة بعد تاريخ 8 سبتمبر أي قبل المنع بـ 4 أيام”.

الوضع الحالي يجعل احتجاج النصر مرفوض

وأضاف نايف الثقيل: “بالوضع الحالي احتجاج العالمي مرفوض ولكننا ننتظر القرار الرسمي”.

 


ذات صلة :
  • هذه العوامل تدعم أسعار الذهب
    •
  • الأميرة سما: فتيات الكشافة سيعملن على تحقيق رؤية السعودية 
    •
  • السعودية أمام الأمم المتحدة: لا سقف لطموحنا وقصص النجاح تبدأ برؤية
    •
  • سعد الحريري: علاقتي بالسعودية لا يهزّها أحد
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :