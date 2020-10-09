الدويش: حيثيات احتجاج النصر مؤهلة للقبول ولكن !

المواطن - محمد سمعه

وجه محمد الدويش الإعلامي والمدرب القانوني صدمة لجماهير نادي النصر بسبب حديثه عن توقعه برفض الاحتجاج رغم قبول حيثياته.

وكتب الدويش عبر حسابه الرسمي في “تويتر” : “رغم وجود حيثيات تجعل احتجاج أصفر العاصمة مؤهلًا للقبول إلا أنني لا أتوقع قبوله بسبب النفوذ الإيراني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وهو نفوذ يترجمه القبول بالملاعب السيئة والمعاملة الأسوأ، وغض النظر عن تجاوزات متكررة وعلى رأسها التوظيف الطائفي والسياسي”.

بيرسبوليس يرد على احتجاج أصفر العاصمة

وفجّر الإعلامي الرياضي نايف الثقيل مراسل قناة العربية مفاجأة مُدوية عن احتجاج العالمي حيث قال عبر حسابه في “تويتر” أمس الخميس: ” رد بيرسبوليس الإيراني على احتجاج العالمي: ” 1- قرار الفيفا بمنع التسجيل يبدأ في 12 سبتمبر، 2- النادي قام بتسليم قائمته إلى الاتحاد الآسيوي 31 أغسطس، ولم تتم إضافة أي لاعب للقائمة بعد تاريخ 8 سبتمبر أي قبل المنع بـ 4 أيام”.

الوضع الحالي يجعل احتجاج النصر مرفوض

وأضاف نايف الثقيل: “بالوضع الحالي احتجاج العالمي مرفوض ولكننا ننتظر القرار الرسمي”.

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