الدويش لـ الاتحاد الآسيوي: لماذا لا توضحون المخالفة الشكلية النصراوية؟

المواطن - مروة نبيل

انتقد الإعلامي محمد الدويش الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد رفض الاحتجاج الذي تقدم به نادي النصر ضد بيرسبوليس الإيراني، دون الكشف عن حيثيات القرار.

الدويش ينتقد الاتحاد الآسيوي

وقال الدويش: “الاتحاد الآسيوي اتحاد بلا قانون: “1/يُنظر بالآلية الشكلية أولًا فإنْ كان فيها نقص يُرد الاحتجاج شكلًا ولا يُنظر بموضوعه، 2/ طُلب من بيرسبوليس الرد على الموضوع وهذا يثبت قبول الاحتجاج شكلًا”.

وواصل الدويش حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “3/ أين حيثيات القرار؟.. لماذا لا توضحون المخالفة الشكلية النصراوية؟”.

وتابع الدويش في تغريدة أخرى قائلًا: “نعم قرار الاتحاد الآسيوي معيب من الناحية القانونية ولكن هذا لا يُعفي إدارة النصر من المسؤولية .. كيف تخسر احتجاجًا صحيحًا بسبب شكلي؟”.

الانضباط ترفض احتجاج النصر

وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق قرارًا برد الاعتراض المقدم من نادي النصر، بشأن مباراة قبل نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، بحسب المادة 59 من تعليمات دوري أبطال آسيا 2020، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكانت إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت قد تقدمت باحتجاج للاتحاد الآسيوي، بسبب عدم أهلية مشاركة بعض لاعبي بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا، لتسجيلهم قبل أيام من البطولة، ورد النادي الإيراني، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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