‎الرئيسية
جديد الأخبار
الديوان الملكي: وفاة الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز

الديوان الملكي: وفاة الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز

2020/10/20
الساعة 12:21 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
91
0
طباعة
الديوان الملكي: وفاة الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز
المواطن - واس

الرياض 3 ربيع الأول 1442هـ الموافق 20 أكتوبر 2020م واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ اليوم الثلاثاء الموافق 3 / 3 / 1442هـ في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، “إنا لله وإنا إليه راجعون”.


ذات صلة :
  • جوجل تزيل تطبيق تراستد كونتاكتس نهائياً
    •
  • أرباح يو.بي.إس ترتفع 99% في الربع الثالث
    •
  • استئصال ورم سرطاني بحجم 6 سم باستخدام المنظار في جدة
    •
  • السفارة لدى أستراليا تستضيف ندوة عن الدور الإنساني والإغاثي الريادي للمملكة
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :