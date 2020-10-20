الديوان الملكي: وفاة الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز

المواطن - واس
الرياض 3 ربيع الأول 1442هـ الموافق 20 أكتوبر 2020م واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ اليوم الثلاثاء الموافق 3 / 3 / 1442هـ في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، “إنا لله وإنا إليه راجعون”.
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