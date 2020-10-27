الذهب يرتفع إلى 1906 دولارات للأوقية

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فيما هددت موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا بإبطاء التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 لتزيد من إغراء المعدن الأصفر كملاذ آمن، وفقا لـ”رويترز”.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.2 في المائة إلى 1906.83 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش.

وصعدت أسعار الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 في المائة إلى1909.50 دولار.

وقال هارشال باروت كبير مستشاري الأبحاث لجنوب آسيا في ميتلز فوكاس “تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 يقود لعزوف أكبر عن المخاطرة في الأسواق العالمية مما يدعم أصول الملاذ الآمن”.

وأضاف باروت “من الواضح أن المستثمرين لا يتوقعون هبوط الذهب في الوقت الحالي.. يواصل المستثمرون على المدى الطويل الاحتفاظ بالذهب وسط ضبابية أوسع نطاقا، سواء فيما يتعلق بالانتخابات الأمريكية أو الجائحة”.

وأعلن عدد كبير من الدول من بينها الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا أرقاما قياسية للإصابات بكوفيد-19 مما اضطر البعض لفرض قيود جديدة تهدد بانحراف التعافي الاقتصادي العالمي عن مساره.

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