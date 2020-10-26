الرابعة في أقل من 24 ساعة.. اعتراض درون مفخخة أطلقتها الميليشيا باتجاه السعودية

المواطن - الرياض

أعلن التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة، بحسب “الإخبارية”.

وقبل ساعات، أعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخخة أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة.

وقبلها، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح أمس الأحد من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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