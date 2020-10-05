الراجحي المالية تتوقع أرباحًا لـ أرامكو بقيمة 49.327 مليار ريال

المواطن - الرياض

توقعت شركة الراجحي المالية، في تقرير لها، أن تحقق أرباح الشركات السعودية المدرجة بالبورصة أداء إيجابيًّا في الربع الثالث؛ نظرًا لانخفاض المخاوف المتعلقة بجائحة كورونا.

وقالت الشركة، في تقرير لها: إن مؤشر السوق المالية السعودية (تداول) حقق مكاسب بنسبة 15% تقريبًا في الربع الثالث، مدعومًا بشكل أساسي بتحسن أسعار النفط، كما كان مدعومًا أيضًا بفتح الأنشطة الاقتصادية.

وتتوقع الراجحي أن يحقق قطاع الأسمنت أعلى معدل نمو في الأرباح بالربع الثالث بين باقي قطاعات السوق السعودي، بنسبة 45.7% إلى 662 مليون ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتقوم شركة الراجحي بتقييم أسهم 7 شركات أسمنت، بحسب “العربية”.

أما ثاني أفضل قطاع، فهو قطاع الرعاية الصحية الذي من المتوقع أن يحقق نموًّا خلال الربع الثالث بنسبة 33.8% إلى 211 مليون ريال، وفقًا للراجحي التي تقوم بتقييم أسهم 4 شركات بالقطاع.

كما تتوقع أن ترتفع أرباح قطاع الأغذية بنسبة 14.3% إلى 958 مليون ريال، وهي تمثل أرباح 3 شركات بالقطاع، وهي المراعي وصافولا، وهيرفي.

أما قطاع البتروكيماويات، فتتوقع الراجحي أن تتراجع الأرباح المجمعة للشركات الخمس التي تقوم بتغطيتها، بنسبة 7.2% إلى 1.656 مليار دولار.

وتتوقع أيضًا أن تتراجع أرباح قطاع الاتصالات بنسبة 1.6% إلى 2.87 مليار ريال.

أما أكبر القطاعات التي تواجه تراجعًا، فهو قطاع التجزئة الذي من المتوقع أن تتراجع أرباحه بنسبة 39.4% إلى 228 مليون ريال.

ومن أبرز توقعات الراجحي لأداء الشركات خلال الربع الثالث 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي:

– أن تحقق شركة أرامكو أرباحًا قيمتها 49.327 مليار ريال بنسبة تراجع قدرها 38.2%.

– أن تحقق سابك ارتفاعًا في صافي أرباحها بالربع الثالث بنسبة تقدر بنحو 10.8% لتصل إلى 925 مليون ريال.

– أن تحقق شركة سبكيم تراجعًا بنسبة 86% إلى 16 مليون ريال.

– أن تحقق العربية للأسمنت نموًّا في صافي الأرباح قدره 32% إلى 80 مليون ريال.

– أن تحقق شركة اليمامة للأسمنت أرباحًا قدرها 70 مليون ريال بنسبة نمو 27.7%.

– أن تحقق العربية للأسمنت نموًّا في صافي الأرباح قدره 44.4% لتصل إلى 120 مليون ريال.

– أن تحقق إس تي سي تراجعًا في الأرباح بنسبة 4.7% إلى 2.617 مليار ريال.

– أن تحقق موبايلي نموًّا قدره 322.4% في الأرباح لتصل إلى 216 مليون ريال.

– فيما تتوقع الراجحي أن تحقق زين السعودية تراجعًا بنسبة 69.2% في الأرباح لتصل إلى 37 مليون ريال.

– وجاءت أرباح المراعي أقل من توقعات الشركة، التي قدرتها بـ630 مليون ريال، فيما بلغت أرباح الشركة 621 مليون ريال خلال الربع الثالث.

– وتتوقع الشركة أن تحقق صافولا أرباحًا بـ296 مليون ريال بارتفاع قدره 48%.

– وتتوقع الراجحي أن تتراجع أرباح جرير بنسبة 26.2% إلى 225 مليون ريال.

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