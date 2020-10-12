الرجاء بطلًا لـ الدوري المغربي بسيناريو مثير

المواطن - محمد سمعه

نجح فريق الرجاء البيضاوي في نيل لقب الدوري المغربي موسم 2019/2020 بسيناريو مثير؛ وذلك بعد الفوز على فريق الجيش الملكي بهدفين لهدف بمباراة الجولة الثلاثين والأخيرة من عمر المسابقة.

سيناريو مثير بالجولة الأخيرة من الدوري المغربي

وكان الشوط الأول من مباريات “الوداد ضد الفتح الرباطي، الرجاء ضد الجيش الملكي، أوليمبيك آسفي ضد نهضة بركان” انتهت بنتائج تُشير إلى أن الوداد الأقرب لحسم لقب الدوري.

ولكن مع بداية الشوط الثاني نجح نادي الرجاء في تسجيل هدف التعادل بعدما كان متأخرًا، بينما تعادل الفتح مع الوداد، حتى أشارت هذه النتيجة إلى أن الرجاء هو من سيكون بطل الدوري.

ونجح فريق الوداد في قلب الموازين وسجل الهدف الثاني في مرمى الفتح، في ظل تعادل فريق الرجاء مع نادي الجيش الملكي مما يعني أن الوداد هو من سيكون بطل الدوري المغربي.

ولكن المفاجأة هو أن الرجاء سجل هدف الفوز القاتل في شباك الجيش الملكي بالدقيقة الثانية والتسعين عبر اللاعب عبدالله الحافظي، لتنتقل البطولة من الوداد إلى الرجاء، وينجح الرجاء في تحقيق لقب الدوري للمرة الـ12 في تاريخه.

وتمكن فريق الرجاء من الفوز بلقب الدوري منذ موسم 2012/2013، حيث لم يتمكن من تحقيق اللقب خلال السنوات الأخيرة بسبب سيطرة الوداد والمغرب التطواني والفتح الرباطي واتحاد طنجة.

ترتيب أول 5 فرق بعد نهاية الدوري

وجاء ترتيب أول خمس فرق في الدوري المغربي بعد نهايته كالتالي: “الرجاء بالمركز الأول برصيد 60 نقطة، أما نادي الوداد في المركز الثاني برصيد 59 نقطة، ونهضة بركان في المركز الثالث برصيد 57 نقطة، أما الفتح الرباطي فجاء في المركز الرابع برصيد 49 نقطة، أما فريق مولودية وجدة فجاء في المركز الخامس برصيد 48 نقطة”.

يذكر أن الرجاء البيضاوي سيواجه الزمالك يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يلعب الوداد مع النادي الأهلي المصري يوم السبت 17 أكتوبر في ذهاب نصف النهائي.

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