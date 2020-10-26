الرسالة الأخيرة من أحمد حجازي قبل الانضمام لـ الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

وجه المصري أحمد حجازي مدافع الفريق الكروي الأول بالاتحاد الجديد رسالة أخيرة إلى متابعيه عبر حسابه في “تويتر” وذلك قبل السفر إلى جدة للدخول في تدريبات العميد، استعدادًا لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل في دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

نص رسالة أحمد حجازي

وكتب حجازي عبر حسابه في “تويتر” منذ قليل: ” إلى مشجعي ويست بروميتش الأعزاء، أريد أن أشكركم من كل أعماقي على التشجيع الذي حصلت عليه منكم في آخر 3 سنوات وفي كل أوقات صعودي وهبوطي في الأداء”.

وأضاف حجازي: “أريد أيضًا أن أشكر كل زملائي والمدربين في الفريق ومع كل الأشخاص الذين عملت معهم في نادي ويست بروميتش ألبيون وذلك بسبب ترحيبهم بي من اليوم الأول لي في النادي، حتى أصبحنا عائلة واحدة، حقيقة سأفتقد النادي وكل من فيه، وأتمنى لكم الحظ الجيد في الموسم الحالي وفي المستقبل”.

وتابع حجازي: “الآن أنا جاهز وأتطلع لتجربة وتحدٍ جديد مع نادي الاتحاد، وهو واحد من أعرق الأندية وأكثرهم شعبية في الوطن العربي وآسيا”.

موعد وصول حجازي

ومن المتوقع وصول أحمد حجازي إلى السعودية بعد غد الأربعاء، والانضمام لتدريبات الفريق الكروي الأول بـ العميد استعدادًا لمواجهة الأهلي يوم السبت في دوري المحترفين.

وكان نادي الاتحاد أعلن أمس الأحد عن تعاقده مع المدافع المصري أحمد حجازي قادمًا من نادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي على سبيل الإعارة، وذلك قبل ساعات من غلق الميركاتو الصيفي في السعودية أمس.

ونشر نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للترحيب باللاعب ويضم أبرز لقطاته في الملاعب الإنجليزية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست بروميتش.

تفاصيل صفقة حجازي

وكشفت صحيفة “الرياضية عن أن نادي الاتحاد دفع مليوني ونصف المليون يورو أي ما يُوازي 11 مليون ريال لضم حجازي، بينما سيحصل نادي ويست بروميتش ألبيون على نصف مليون يورو مقابل إعارة حجازي.

أما اللاعب نفسه فسوف يحصل على مليوني يورو كراتب من الاتحاد نظير انتقاله إلى العميد.

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