الرعاية التلطيفية تشكل مجلس إدارتها والشمري رئيسًا

المواطن - حسن عسيري - الرياض

أقرت الجمعية السعودية لـ الرعاية التلطيفية تشكيل مجلس إدارتها الجديد بدورته الثانية، حيث تم تعيين الدكتور سامي بن عائد الشمري رئيسًا لمجلس إدارة الجمعية، والدكتور نبيل بن عبدالله المعلمي نائبًا، والدكتور عبدالله بن إبراهيم السهيل أمينًا للمال.

واستعرض المجلس جدول أعماله وأصدر بشأنها القرارات اللازمة، وتمنى لكافة أعضاء مجلس الإدارة المنتخب دوام التوفيق والنجاح نحو تحقيق أهداف الجمعية وتنمية مخرجاتها المهنية والصحية.

وعبر رئيس مجلس إدارة الرعاية التلطيفية المنتخب، الدكتور سامي الشمري، عن شكره وتقديره إلى جميع الزملاء في المجلس السابق على جهودهم المباركة وبرامجهم النوعية.

وأكد أن فريق العمل الحالي سيعمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للجمعية ويسهم في توصيل رسالتها للمجتمع.

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