الريال ضد هويسكا .. ريال مدريد يعود لصدارة الليغا برباعية

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الريال ضد هويسكا- منذ قليل- في الجولة السابعة من الدوري الإسباني، بفوز ريال مدريد برباعية مقابل هدف.

الشوط الأول من مباراة الريال ضد هويسكا:

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من قبل لاعبي ريال مدريد الذين نجحوا عبر النجم البلجيكي إدين هازارد في إحراز الهدف الأول بالدقيقة الأربعين من عمر الشوط الأول.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، تمكن كريم بنزيمة من إضافة الهدف الثاني لـ ريال مدريد لينتهي النصف الأول من اللقاء بتقدم ريال مدريد بهدفين دون رد.

أحداث الشوط الثاني من مباراة الريال ضد هويسكا:

وفي الشوط الثاني من المباراة، استمر ضغط نادي ريال مدريد الذي أضاف الهدف الثالث عبر اللاعب الأوروغوياني فريدريكو فالفيردي بالدقيقة الخامسة والخمسين، ثم قلص اللاعب دافيد فيريرو بالهدف الأول لنادي هويسكا بالدقيقة الخامسة والسبعين.

وفي ظل محاولات هويسكا لإضافة الهدف الثاني، تمكن اللاعب كريم بنزيمة من إضافة الهدف الرابع للريال بالدقيقة التسعين، لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد برباعية مقابل هدف.

وأصبح رصيد ريال مدريد بعد المباراة 16 نقطة في المركز الأول في ترتيب أندية الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد فريق هويسكا عند خمس نقاط في المركز الثامن عشر.

وقبل مواجهة ريال مدريد لـ هويسكا، كان الفريق الملكي تعادل مع نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني بهدفين لكل فريق في بطولة دوري أبطال أوروبا حيث أُقيمت المباراة في ألمانيا.

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