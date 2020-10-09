الزعاق: الشتاء سيتأخر هذا العام لكن دخوله مفاجئ

المواطن - الرياض
توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق تأخر الشتاء هذا العام، مشيرًا إلى قرب دخول الوسم.
وقال الزعاق: اليوم انتصاف موسم الصفري، وبعد يومين يدخل علينا الوسم (الاثنين 12 أكتوبر)، مشيرًا إلى النجم الأول من الوسم مدته 13يومًا، داخل في حيز الصفري وسيمتد معنا لمدة أسبوعين.
وتابع الزعاق: من المتوقع أن يتأخر دخول الشتاء قليلًا عن موعده إلا أنه سيحل علينا بشكل مفاجئ، مشيرًا إلى أن الصفري موسم الحساسية الموسمية المعتادة.
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