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الزعاق: الشتاء سيتأخر هذا العام لكن دخوله مفاجئ
أكد أن الصفري موسم الحساسية الموسمية

الزعاق: الشتاء سيتأخر هذا العام لكن دخوله مفاجئ

2020/10/09
الساعة 1:48 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الزعاق: الشتاء سيتأخر هذا العام لكن دخوله مفاجئ
المواطن - الرياض

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق تأخر الشتاء هذا العام، مشيرًا إلى قرب دخول الوسم.

وقال الزعاق: اليوم انتصاف موسم الصفري، وبعد يومين يدخل علينا الوسم (الاثنين 12 أكتوبر)، مشيرًا إلى النجم الأول من الوسم مدته 13يومًا، داخل في حيز الصفري وسيمتد معنا لمدة أسبوعين.

وتابع الزعاق: من المتوقع أن يتأخر دخول الشتاء قليلًا عن موعده إلا أنه سيحل علينا بشكل مفاجئ، مشيرًا إلى أن الصفري موسم الحساسية الموسمية المعتادة.


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