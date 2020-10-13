الزعاق يعلق على ظهور حصان الجن: بداية دخول موسم الوسم

المواطن - الرياض

علق الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، على ظهور حشرة حصان الجن، وقال إنها بداية دخول موسم الوسم.

وقال الزعاق، إن من الدلالات على دخول موسم “الوسم”، هو خروج حشرة تسمى حصان القايلة، والتي يسميها البعض حصان الجن أو حمار القايلة.

وأضاف الزعاق أن لهذه الحشرة أسطورة قديمة كان الآباء يخوفون أبناءهم بها، حيث يحذرونهم من الخروج وقت الظهيرة وإلا ستهاجمهم.

وأضاف الدكتور خالد الزعاق أنهم كانوا يظنون وهم صغار أنها بحجم الديناصور لكن الحقيقة أنها حشرة لطيفة.

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