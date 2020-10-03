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الزكاة والدخل : ضريبة التصرفات العقارية تدفع قبل الإفراغ العقاري

الزكاة والدخل : ضريبة التصرفات العقارية تدفع قبل الإفراغ العقاري

2020/10/03
الساعة 4:57 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الزكاة والدخل : ضريبة التصرفات العقارية تدفع قبل الإفراغ العقاري الزكاة والدخل
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية إخفاء
1 ما هي ضريبة التصرفات العقارية ؟
2 استثناءات من ضريبة التصرفات
3 استمرار الإعفاء من القيمة المضافة
4 تحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن ضريبة التصرفات العقارية يتم دفعها للهيئة قبل الإفراغ لأي عملية بيع عقارية وقدمت على ذلك عدة أمثلة توضيحية.

وقالت الهيئة إنه إذا أرادت شركة تطوير عقاري بيع أحد العقارات عليها أولًا دفع قيمة الضريبة بنسبة 5 % وإذا أراد الشخص بيع العقار مرة أخرى لشخص آخر عليه أن يدفع الضريبة بنفس النسبة.

يذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل تبدأ غدًا تطبيق ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% على التوريدات العقارية مع إعفاء كافة التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% تنفيذًا للأمر الملكي الكريم.


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