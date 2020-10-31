الزلازل في تركيا الأكثر فتكًا في العالم وتقتل الآلاف

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

قالت وكالة أنباء هابر تورك التركية: إن الزلازل قتلت عددًا أكبر من الأشخاص في تركيا هذا العام أكثر من أحداث زلزالية مماثلة في بقية أنحاء العالم مجتمعة.

وجاء الزلزال الذي بلغت قوته 6.6 درجة في بحر إيجة وأودى بحياة 37 شخصًا على الأقل في مدينة إزمير يوم امس الجمعة في أعقاب زلزال قوة مماثلة قتل 41 في مقاطعة إيلازيغ الشرقية في يناير الماضي، وهو أعلى عدد من القتلى في أي مكان في العالم.

زلازل تركيا الأكثر فتكًا:

وقالت الوكالة التركية: إن 20 دولة أخرى شهدت زلازل بلغت قوتها 6.5 درجة في عام 2020؛ مما أدى إلى مقتل 13 شخصًا، بما في ذلك 10 في زلزال بقوة 7.4 درجة في المكسيك في 23 يونيو الماضي، وواحد بقوة 7.0 درجات وقع في بابوا بغينيا في 17 يوليو.

وأضافت: “لم يقتل أحد في زلازل تراوحت بين 6.5 و6.9 درجة في اليابان وتشيلي وإندونيسيا واليونان وجزر سليمان والولايات المتحدة”.

معاناة واضحة:

عانت تركيا من عدد من الكوارث المماثلة، بما في ذلك زلزال إزميت عام 1999 الذي قتل أكثر من 17 ألف شخص وتشريد ما يقرب من 500 ألف.

ووفقًا للوكالة التركية، حتى الآن، فإن تركيا ما زالت غير مؤهلة للتعامل مع تلك الزلازل المدمرة.

ويعتقد الخبراء أن إسطنبول، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 15 مليون نسمة، معرضة بشكل خاص لحدث زلزالي كبير، لكن المنتقدين يقولون إن الإجراءات المضادة قد قوضت بسبب ضعف الإنفاذ والفساد، مما جعل العديد من المباني غير مستعدة بشكل كافٍ لتحمل الصدمات.

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