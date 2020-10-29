الساعة 21 يعني كم

الساعة بنظام الـ 24 من الأمور التي تزعج بعض الأشخاص وفي حالة الاذاعة في التلفاز عن موعد برنامج الساعة 21 فهذا يجعل الكثير يتساءل الساعة 21 يعني كم بصيغة الـ 24 ساعة وذلك لمعرفة موعد عرض البرنامج ومتابعته.

ما هو نظام 24 ساعة

هو عدد الساعات الموجودة على مدار اليوم، فاليوم يحتوي على فترتين في العالم كله فترة صباحية وفترة مسائية.

يوجد في الفترة الأولى 12 ساعة، والفترة المسائية 12 ساعة أخري.

الفترة الصباحية تبدأ من الآتي

● 00:00 = 12:00 صباحًا.

● 01:00 = 1:00 صباحًا.

● 02:00 = 2:00 صباحًا.

● 03:00 = 3:00 صباحًا.

● 04:00 = 4:00 صباحًا.

● 05:00 = 5:00 صباحًا.

● 06:00 = 6:00 صباحًا.

● 07:00 = 7:00 صباحًا.

● 08:00 = 8:00 صباحًا.

● 09:00 = 9:00 صباحًا.

● 10:00 = 10:00 صباحًا.

● 11:00 = 11:00 صباحًا.

الفترة المسائية تبدأ من

13:00=01 مساءً.

14:00=02 مساءً.

15:00=03 مساءً.

16:00=04 مساءً.

17:00=05 مساءً

18:00=06 مساءً.

19:00=07 مساءً.

20:00=08 مساءً.

21:00=09 مساءً.

22:00= 10 مساءً.

23:00=11 مساءً.

00:00=12مساءً.

في تظام ٢٤ ساعة لا يوجد ٢٤ تعني ١٢ صباحاً إنما ترمز إلى هذا الرقم 00:00 وعندما تظهر هذا الرقم فقد يتم تحويل إلى نظام الفترة الصباحية

كيف يمكن حساب الساعة 21 يعني كام

لمعرفة حساب الوقت من النظام الثاني عشر يجب علينا طرح 12 ساعة من النظام الموجود لديك مثال الساعة 21 يعني كام نقوم بطرح 12 ساعة من هذا الوقت 21 -12=09، هكذا تكون الساعة بالتوقيت المسائي.

وبهذا نكون قد تعرفنا الساعة 21 يعني كام وذلك من خلال موقع المواطن.

كيف يمكن تحويل الوقت من صيغة 24 ساعة إلى صيغة 12 ساعة

وهكذا يتم تكرر نفس العملية لمعرفة باقي الأوقات:

نبدأ من أول الساعة 13 يعني كام بالفترة المسائية

13-12=01pm.

14-12=02pm.

15-12=03pm.

16-12=04pm.

17-12=05pm.

18-12=06pm.

19-12=07pm.

20-12=08pm.

21-12=09pm.

22-12=10pm.

23-12=11pm.

عندما تبدأ الفترة المسائية تكون كتابة الرقم كالآتي 12:00 وهكذا فقد بدأنا وقت الظهيرة أو الفترة المسائية.

وهكذا نكون تعرفنا سوياً على معرفة تحويل الوقت من نظام 24 ساعة إلى نظام 12 ساعة.

كيف يمكن تحويل الوقت من صيغة 12 ساعة إلى 24 ساعة

يوجد في الصيغتان أساس وهو بداية الفترة الصباحية والمسائية لا يتغيران فمثالاً في الفترة المسائية بتكون الساعة 12:00 بس في حالة حذف الصفر أو وجد لا فائدة لها فهي تكون بداية الفترة المسائية.

في حالة الفترة الصباحية تشير إلى 00:00فهكذا نكون بدأنا بالفترة الصباحية ولا يكتب 24:00 لإن هذا النظام لا يكتب فيه هكذا.

لذلك نتفق على أن الساعة 12:00 تعني بداية الفترة المسائية (pm).

الساعة 00:00 هي بداية الفترة الصباحية (am).

إذا كنت تريد تحول الصيغة من 12 ساعة إلى 24 ساعة في هذه الحالة نقوم بإضافة 12 ساعة على الوقت الحالي.

مثال: كيف نحسب الساعة 9 مساءً بصيغة 24

نضيف 12 ساعة على الوقت الحالي فنقوم 09+12=21 ساعة.

في حالة استخدام نظام 12 ساعة إذا نكتب كلمة ساعة في آخر الوقت.

مثال الساعة 15 -12=03 pm إذاً الساعة بتكون الساعة ٣ مساءً، لكن في صيغة 24 ساعة لا مكتب كلمة ساعة نكتب الأرقام فقط، اتفقنا أن الساعة ٩ مساءً تعني بصيغة 24 ساعة أنها 21:00 فهذا الوقت يكتب كما هو فقط.

سمي نظام 24 بالنظام العسكري.

كيفية استخدام الدقائق والثواني في نظام 24 ساعة

في حالة وجود دقائق وثواني بجانب الرقم مثل 16:35 فما معنى هذا.

أدى ذلك إلى أن الساعة 16 -12=04 pm دقائق تكتب كما هي لأنها لم تكمل 60 دقيقة ليتم تحويلها لزيادة في الوقت، فتصبح الساعة كالآتي 16:35=04:35 في صيغة 12 ساعة.

هذه قواعد ثابتة في نظام الساعة سواء كان 24ساعة أو نظام 12 ساعة.

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