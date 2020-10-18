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السبب وراء تعيين حكم سعودي لإدارة ديربي الاتحاد والأهلي
في الجولة الثالثة من الدوري

السبب وراء تعيين حكم سعودي لإدارة ديربي الاتحاد والأهلي

2020/10/18
الساعة 1:32 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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السبب وراء تعيين حكم سعودي لإدارة ديربي الاتحاد والأهلي لقاء سابق بين الاتحاد والأهلي
المواطن - محمد سمعه
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1 3 مباريات نارية لـ الاتحاد
2 العميد أنهى الموسم الماضي بمركز لا يليق به

قررت لجنة الحكام بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم، تعيين حكم سعودي لإدارة ديربي الاتحاد والأهلي بـ بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021.

وكانت لجنة الحكام، ذكرت في وقت سابق أن أي فريق يرغب في حكم أجنبي لإدارة مبارياته عليه التقدم بطلب قبل موعد مباراته بـ 16 يومًا وهي الخطوة التي لم تقم بها إدارة العميد وفقًا لـ الزميلة “الرياضية”.

وبالتالي فإن لجنة الحُكام برئاسة الإسباني فيرناندو تريساكو ستُعين حكمًا سعوديًا لإدارة ديربي جدة، حيث سيكون إما محمد الهويش أو تركي الخضير أو شكري الحنفوش وفقًا لـ الصحيفة.

3 مباريات نارية لـ الاتحاد

يذكر أن العميد سيواجه الاتفاق اليوم الأحد بالجولة الأولى من دوري المحترفين ثم يواجه نادي الفتح بالجولة الثانية يوم 24 أكتوبر، ويواجه الأهلي في الديربي يوم السبت 31 أكتوبر الجاري.

العميد أنهى الموسم الماضي بمركز لا يليق به

جدير بالذكر أن العميد كان أنهى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020 في المركز الحادي عشر.

وكان العميد تعاقد مع اللاعب البرازيلي برونو هنريكي قادمًا من نادي بالميراس البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الاتحاد والأهلي

 


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