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السديس يدشن مبادرة معتمرون: المرحلة القادمة تُوجب الاستفادة المثلى من التقنية
يضم معلومات نقاط التجمع والدخول ومسارات الحركة والمصليات

السديس يدشن مبادرة معتمرون: المرحلة القادمة تُوجب الاستفادة المثلى من التقنية

2020/10/21
الساعة 12:39 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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السديس يدشن مبادرة معتمرون: المرحلة القادمة تُوجب الاستفادة المثلى من التقنية
المواطن - مكة المكرمة

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مبادرة “معتمرون” المندرج ضمن حزم الخدمات والإجراءات الوقائية التي أعدتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لمواكبة التطوير الرقمي وتسخير الذكاء الاصطناعي في خدمة الحرمين الشريفين.

وأكد السديس خلال التدشين أهمية الاستفادة من البرامج التقنية الحديثة في تذليل العقبات والصعوبات التي قد تواجه المعتمرين والمصلين، وتفعيل الدور التقني في جميع الخدمات والمهام من أجل تحقيق الجودة في مخرجاتها، وتحقيق ما تصبو إليه القيادة الرشيدة من رقي وتطور لكافة الخدمات المقدمة في بيت الله العتيق.

ويحتوي التطبيق على المعلومات اللازمة لتوضيح نقاط التجمع والدخول ومسارات الحركة والمصليات، ومواقع العربات وأكشاك الإهداء، مع الأخذ بالاعتبار الأعداد والمواقع المخصصة خلال هذه الفترة، كما يهدف التطبيق إلى توضيح وتسهيل العملية التنظيمية لدخول وخروج المعتمرين والمصلين، وخلق وعي لدى القاصدين بطرق التباعد الاجتماعي، وأهمية التفويج المنتظم والآمن في تيسير وسلاسة أداء العبادات والنسك داخل المسجد الحرام.


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