السديس يعزي أبناء وأسرة وطلاب ومحبي الشيخ محمد علي آدم

المواطن - مكة المكرمة

قدم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، واجب العزاء والمواساة لأبناء وأسرة وطلاب ومحبي فقيد المسجد الحرام المحدث والواعظ الشيخ محمد علي آدم خلال زيارة قام بھا لذويه.

وأوضح الشيخ السديس أن الفقيد- رحمه الله- كان أحد أبرز المحدثين في المسجد الحرام، وله الكثير من المؤلفات الجامعة الشرعية المكتوبة، وكان أحد معلمي الحرم المكي، سائلين المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

يذكر أن الشيخ محمد علي آدم- رحمه الله- له العديد من المؤلفات القيمة في علم الحديث ومصطلحه أثرت الحركة العلمية، وقام بالتدريس في رحاب المسجد الحرام إلى أن توفاه الله.

شارك الخبر