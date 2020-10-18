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السديس يناقش سبل الارتقاء بالخدمات المقدمة للأئمة والمؤذنين
خلال لقائه بأئمة المسجد النبوي

السديس يناقش سبل الارتقاء بالخدمات المقدمة للأئمة والمؤذنين

2020/10/18
الساعة 12:15 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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السديس يناقش سبل الارتقاء بالخدمات المقدمة للأئمة والمؤذنين
المواطن - مكة المكرمة

اجتمع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله البعيجان إمام وخطيب المسجد النبوي، وفضيلة الشيخ صلاح البدير إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، وذلك بمكتب معاليه بالمسجد النبوي.

وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالأئمة والمؤذنين وشؤونهم وسبل الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم بما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة- حفظها الله- وعنايتها الفائقة بالحرمين الشريفين، مشيدًا معاليه بشرف المهمة التي يقومون بها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديم الرسالة النبيلة والسامية للحرمين الشريفين إلى كافة دول العالم.

وحث السديس الجميع على مواصلة الجهد في تطوير العمل والتعاون المستمر بين الإدارة وأصحاب الفضيلة أئمة المسجد النبوي ومؤذنيه واستشعار شرف المهمة وعظم المسؤولية والسعي الحثيث لمواكبة التطور، وذلك وفقًا لتطلعات قيادتنا الرشيدة- رعاها الله- وذلك لتوفير أرقى الخدمات لراحة المصلين والزائرين.

 


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