السديس يوجه بترقية عدد من منسوبي مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة

المواطن - مكة المكرمة

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بترقية عدد من عمال مصنع مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة على المراتب المخصصة للمجمع.

وجاءت الترقيات التي وجه بها الشيخ السديس وفق ما يلي:

المرتبة الثامنة:

ماجد بن عبدالله العكاش

المرتبة السابعة:

– أحمد بن حسين باعنتر

– حمزة بن إبراهيم شعبان

المرتبة السادسة:

– فهد بن حضيض الجابري

– عبدالرحمن بن نغيمش العوفي

– خالد بن مرزوق المولد

– جميعان بن مخيضير اللقماني

المرتبة الخامسة:

– عادل بن حامد اللقماني

– مروان بن محمد رزق

– عبدالله بن دخيل الله الجودي

– ياسر بن مسيب اللقماني

– غازي بن عمر بقلين

– محمد بن مصطفى سنبل

– عبدالرحمن بن سمران اللقماني

– شاهر بن سعد المنعمي

المرتبة الرابعة:

– باسم بن صالح البركاتي

– عثمان بن عبدالله بخاري

– عبدالله بن سليمان الخليفي

– فوزي بن سمران السلمي

– تركي بن عبدالله قاسم

– يزيد بن مطلق الجحدلي

المرتبة الثالثة

– عيسى بن سالم الجهني

– سليمان بن سلمان اللحياني

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