السد الحجري بُني قبل 700 عام جنوب الرياض.. هذه قصته

المواطن - الرياض

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، مقطع فيديو يوثق تاريخ وقصة “السد الحجري”، الكائن ببلدة المصانع جنوب مدينة الرياض.

#فيديو الدارة |📺

السد الحجري

ببلدة المصانع(قديمًا) القريبة من #الرياض بني قبل (700)سنة بعد نقطة التقاء واديي حنيفة والبطحاء.. #دارة_الملك_عبدالعزيز زارت حي المصانع وسجلت المعلومات التوثيقية المصورة التالية

ومنها سبب التسمية بـ "المصانع" pic.twitter.com/CkOPhY2wSu — دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) October 26, 2020

يذكر أن السد بُني قبل 700 عام، بعد نقطة التقاء واديي حنيفة والبطحاء، من الحجارة، وسُمي قديمًا “العراس”، ومع تطوير المدينة سُمي بـ”السد الحجري”.

ويبلغ عرض السد ثلاثة أمتار، وارتفاعه أربعة أمتار، وطوله 150 مترًا، وسُميت البلدة بالمصانع لكثرة الصُنوع فيها، وبينها السد.

ويضم موقع السد حاليًا متنزهًا بحريًا، يشتمل على بحيرة تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع، وبعمق مترين.

أما المتنزه فيضم ممرات للمشاة بطول 4,5 كيلومتر، وجلسات للمتنزهين حول البحيرة، وعدداً كبيراً من الشجيرات والأشجار الصحراوية وأشجار النخيل، ويعد مقصدًا متميزًا للزوار خاصةً مع دخول الوسم واعتدال الأجواء.

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