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السد الحجري بُني قبل 700 عام جنوب الرياض.. هذه قصته

السد الحجري بُني قبل 700 عام جنوب الرياض.. هذه قصته

2020/10/27
الساعة 11:43 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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السد الحجري بُني قبل 700 عام جنوب الرياض.. هذه قصته
المواطن - الرياض

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، مقطع فيديو يوثق تاريخ وقصة “السد الحجري”، الكائن ببلدة المصانع جنوب مدينة الرياض.

يذكر أن السد بُني قبل 700 عام، بعد نقطة التقاء واديي حنيفة والبطحاء، من الحجارة، وسُمي قديمًا “العراس”، ومع تطوير المدينة سُمي بـ”السد الحجري”.

ويبلغ عرض السد ثلاثة أمتار، وارتفاعه أربعة أمتار، وطوله 150 مترًا، وسُميت البلدة بالمصانع لكثرة الصُنوع فيها، وبينها السد.

ويضم موقع السد حاليًا متنزهًا بحريًا، يشتمل على بحيرة تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع، وبعمق مترين.

أما المتنزه فيضم ممرات للمشاة بطول 4,5 كيلومتر، وجلسات للمتنزهين حول البحيرة، وعدداً كبيراً من الشجيرات والأشجار الصحراوية وأشجار النخيل، ويعد مقصدًا متميزًا للزوار خاصةً مع دخول الوسم واعتدال الأجواء.

 


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