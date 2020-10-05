السر وراء صعوبة انتقال عمر السومة إلى الهلال

المواطن - محمد سمعه

يبحث اللاعب السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي، عن الرحيل عن الراقي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد خروج الراقي من دور الثمانية من دوري أبطال آسيا على يد النصر.

وكان السومة سبق له وأن ألمح من خلال تصريحاته التلفزيونية لـ برنامج “الدوري مع وليد” أن بعض الظروف الخاصة إن لم تُحل فسوف يضطر بسببها لمغادرة الراقي.

الهلال والنصر يُراقبان عمر السومة

وتحدثت تقارير صحافية عن اهتمام كبير من الهلال والنصر بضم السومة، لكن انضمام السومة إلى الهلال سيكون صعبًا بسبب وجود الفرنسي بافيتيمبي غوميز الذي يلعب بشكل أساسي ويعتمد عليه المدرب رازفان لوشيسكو بصورة كبيرة.

ومع وجود غوميز، لن يقبل السومة بأن يكون بديلًا أو يجلس على دكة البدلاء مما يُصعب من انتقاله إلى الهلال خلال المرحلة المقبلة.

السومة يحدد شرطه للاستمرار مع الأهلي

وفي وقت سابق، وضع السومة شرط بقائه مع الأهلي وهو تحرك مجلس إدارة النادي للتعاقد مع لاعبين على أعلى مستوى، وإلا فإنه سيرحل في حال لم يتحقق شرطه وفقًا لـ الزميلة “عكاظ”.

وفي السياق ذاته، أوضح الناقد الرياضي والإعلامي حمود القحطاني عبر حسابه في “تويتر” أن عمر السومة طلب الرحيل عن الأهلي أو المغادرة بالمجان في يناير، حيث طلب الرحيل بسبب الأزمات المتراكمة التي يُعاني منها النادي من الناحيتين الفنية والإدارية.

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