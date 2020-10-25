السعرات الحرارية في القهوة العربية

القهوة العربية من أنواع القهوة الممتازة بطعمها الطيب والتي يعشقها الكثير من الأشخاص ولذلك قد يبحث البعض عن السعرات الحرارية في القهوة العربية وفوائدها في إنقاص معدل الوزن بشكل خاص.

السعرات الحرارية في القهوة العربية

القهوة من المشروبات المميزة التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص ولكن في كثير من الأوقات يريد الأشخاص التعرف على مقدار السعرات الحرارية في القهوة العربية خصوصًا الأشخاص الذين يعانون من معدل سمنة عالي.

وفي الحقيقة فإن القهوة العربية لا تحتوي على قدر عالي من السعرات الحرارية حيث أن فنجان واحد فقط من القهوة العربية يحتوي على حوالي 15 سعره حرارية فقط.

ولكن قد يختلف هذا الأمر في حالة إن تم خلط القهوة بالحليب فإن معدل السعرات الحرارية قد يرتفع في كوب القهوة بالحليب إلى أن يصل إلى حوالي 260 سعرة حرارية مما يتسبب في زيادة معدل الوزن بشكل عام.

ولذلك إن كنت تريد الحفاظ على معدل الوزن لديك يجب عليك أن تقوم بتناول القهوة العربية لحالها دون خلطها بالحليب فيمكنك الاكتفاء بخلطها بالماء إضافة إلى هذا الأمر يجب عليك الابتعاد عن القهوة المصنعة المضاف لها الحليب أو سريعة التحضير فهي تحتوي على قدر كبير من السعرات الحرارية ويمكن أن تكون مضرة بمعدل الوزن.

وبعد أن وضحنا لكم السعرات الحرارية في القهوة العربية سنوضح لكم عبر هذا المقال على موقع المواطن أهم فوائد القهوة العربية للجسم بشكل عام ولإنقاص الوزن بشكل خاص وذلك عبر اتباع السطور التالية.

فوائد تناول القهوة

القهوة يتواجد لها العديد من الفوائد الهامة بالنسبة لجسم الإنسان بشكل عام فهي تساعد على الوقاية من بعض المشاكل الصحية التي يمكن أن تصيب جسم الإنسان بشكل عام ومن أهمها ما يلي:

القهوة من العناصر التي يمكن أن تساعد في الوقاية من أمراض الكبد.

تساعد في تقليل مشاكل الجهاز الهضمي.

تساعد في ضبط معدلات السكر في الدم.

له قدرة فعالة على تحسين صحة القلب إن تم تناولها بنسب معتدلة.

تعمل على تنشيط الذاكرة لدى الإنسان لما تحتويه من كميات مناسبة من الكافيين الذي يحسن من التركيز.

تحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة التي تساعد على رفع كفاءة الجهاز المناعي لدى الإنسان.

تناول القهوة يساهم في الوقاية من الأمراض التي تصيب المرارة.

تعمل القهوة العربية على تحسين حالة الشخص المزاجية.

تقلل من فرص الإصابة بمرض النقرس.

تعمل على حماية الجسم من الإصابة ببعض الأمراض السرطانية خصوصًا سرطان البنكرياس وسرطان القولون وغيرها.

فوائد القهوة في تقليل معدل الوزن

القهوة العربية من المشروبات الرائعة التي تحتوي على قدر قليل من السعرات الحرارية فكما وضحنا فيما سبق فإن كل كوب من القهوة العربية يحتوي على حوالي 15 سعرة حرارية مما يجعله من المشروبات المناسبة في فترة الريجيم وخاصة إن تم تناوله لحاله دون أي إضافات كالحليب وغيرها وتعد من أهم فوائدها لإنقاص الوزن ما يلي:

تساعد القهوة في التخلص من معدلات الماء الزائدة في الجسم.

إن تم تناول القهوة بشكل خاص بعد وجبة الغداء فإنها تساهم في زيادة حرق الدهون التي تتواجد في الطعام مما يقلل معدل الوزن بشكل كبير.

ترفع القهوة من معدل حرارة الجسم مما يساعد في زيادة نسب حرق الدهون في الجسم بشكل عام وقد يساعد هذا الأمر في التخلص من الوزن الزائد.

القهوة الخضراء تحديدًا لها قدرة فعالة في تقليل معدلات الوزن نظرًا لأنها تحتوي على بعض العناصر الطبيعية الهامة لإنقاص الوزن.

إن تناول القهوة العربية بنسب معتدلة من شأنه أن يساعد في التقليل من شكل السيلوليت الذي يتكون تحت الجلد نتيجة لتراكم الدهون وعدم توزيعها في الجسم بشكل جيد.

أن حالات زيادة الوزن في بعض الأحيان قد تكون ناتجة عن التوتر وتناول القهوة العربية يساعد في ضبط الحالة المزاجية لدى الإنسان مما قد يساعد بدوره في ضبط معدلات وزن الجسم.

طريقة تحضير القهوة العربية

بعد أن تعرفنا على السعرات الحرارية في القهوة العربية يجب أن تعرف على الطريقة الصحيحة لتحضير القهوة العربية بمذاق طيب ورائع وهي كالتالي:

المكونات

4 ملاعق من القهوة المطحونة. 2 كوب من الماء. نصف ملعقة من الزعفران. القليل من الحبهان المطحون. القليل من الزنجبيل المطحون نصف ملعقة من الشعير المطحون.

طريقة التحضير

قم بوضع المكونات الجافة في المطحنة الكهربائية.

قم بطحنها إلى أن تصير ناعمة تمامًا.

قم بتسخين الماء على النار وضع بداخله القهوة مع المكونات السابقة واتركها إلى أن تغلي تمامًا.

أرفعها من على النار ثم أعيدها مرة أخرى وقلبها جيدًا.

ارفعها من على النار مرة أخرى ثم قم بتصفيتها بمصفاة صغيرة وضعها داخل كوب أو فنجان لتقديمها.

السعرات الحرارية في بعض أنواع القهوة

بعد أن وضحنا فيما سبق السعرات الحرارية في القهوة العربية وفوائدها سنبين لكم السعرات الحرارية في بعض أنواع القهوة الأخرى والتي يهتم الكثير من الأشخاص بالتعرف على نسب السعرات الحرارية بها حيث أنها تحتوي على بعض الإضافات كالحليب والشوكولاتة وغيرها ومنها:

السعرات الحرارية في القهوة اللاتيه التي تصنع بالحليب كامل الدسم حوالي 225 سعر حراري.

السعرات الحرارية في القهوة الموكا المضاف لها شوكولاتة حوالي 310 سعر حراري.

السعرات الحرارية في الكابتشينو حوالي 150 سعر حراري.

السعرات الحرارية في فنجان القهوة التركي حوالي 18 سعر حراري.

السعرات الحرارية في فنجان القهوة الاسبريسو هي حوالي خمس سعرات حرارية فقط.

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