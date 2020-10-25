السعودية تدين وتستنكر التفجير الإرهابي للمركز التعليمي في كابول

المواطن - واس
عبرت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف مركزًا تعليميًا غرب العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وجددت الوزارة التأكيد على رفض المملكة لهذه الأعمال الإجرامية، ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرُّف.
وأعربت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق مع الأمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.
ذات صلة :
منظمة إنجليزية: شيطنة فرنسا للمسلمين تزداد سوءًا
نفع تؤمن 600 جهاز حاسب آلي لدعم تعليم الأيتام عن بعد
اقتصادي لـ”المواطن” : مواجهة الموجة الأولى من كورونا كانت صعبة عالميًا
كائنات فضائية على بُعد 1000 نجم يمكنهم مراقبة كوكب الأرض
Subscribe
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments