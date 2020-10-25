السعودية ترحب بتصنيف غواتيمالا لحزب الله كمنظمة إرهابية

المواطن - واس
أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب حكومة المملكة العربية السعودية بتصنيف جمهورية غواتيمالا لحزب الله كمنظمة إرهابية، وبقرار جمهورية استونيا فرض عقوبات على حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري ومنع دخول منسوبي الحزب الإرهابي إلى أراضي استونيا.
وأشادت الوزارة بهذه الخطوات وأثرها الإيجابي في التصدي للإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
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