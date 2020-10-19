السعوديون يتفاعلون مع توصية تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المشاهير

المواطن - سارة المصباح - الرياض

تفاعل الكثير من المواطنين، مع مطالب مجلس الشورى الخاصة بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من مشاهير التواصل، وطالبوا بأن يتم توسيع دائرة التحصيل لتشمل عقود اللاعبين وحفلات الفنانين وغيرهم.

تحصيل ضريبة القيمة المضافة

وعلّق عدد من رواد مواقع التواصل على مطالب الشورى بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة من مشاهير التواصل، فكتب “أبو سلمان” قائلًا: “أهم شيء ممارسو التمويل بدون تراخيص، هؤلاء من أغرقوا المدين بفوائد عالية دون النظر لوضعه الائتماني، وتحملت الدولة أعباء من هم في السجون جراء هذه التصرفات، لذلك لا بد من أخذ الضرائب منهم”.

فيما غرّد سليمان السلوم قائلًا: “عقود اللاعبين الأجانب والمحليين يجب النظر في فرض القيمة المضافة عليهم، وكذلك حفلات المطربين من السعوديين وغيرهم”.

قرار مجلس الشورى

وفي جلسته العادية الـ63، طالب مجلس الشورى هيئة الزكاة والدخل بمضاعفة جهودها في تحصيل ضريبة القيمة المضافة من مشاهير التواصل الاجتماعي، والحد من التهرب الضريبي لدى البعض منهم، وذلك بعد استماعه لتوصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة جواهر العنزي على التقرير المقدم من اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل.

الضوابط السرية

بينما أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن بلاغات المستهلكين بشأن المخالفات الضريبية، يتم التعامل معها على وجه السرعة، وبكل سرية، بهدف تفعيل دور المستهلكين في الحد من انتشار المخالفات الضريبية والتلاعب الضريبي في الأسواق المحلية بكافة القطاعات وجميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة.

وقالت الهيئة: “إن المستهلك الذي يضبط مخالفة ضريبية بإمكانه إبلاغ الهيئة العامة للزكاة والدخل، إما بواسطة تطبيق (ضريبة القيمة المضافة)، أو الموقع الإلكتروني للهيئة، على أن يشمل البلاغ وصف المخالفة، وإرفاق ما يلزم من مستندات إن وُجِد (فاتورة أو عقد)”.

مكافأة الإبلاغ عن التهرب من ضريبة القيمة المضافة

وأضافت الهيئة بأن الأشخاص -من غير موظفيها- الذين يسهمون في الكشف عن مخالفات الأنظمة واللوائح الضريبية؛ يحِقّ لهم الحصول على مكافآت مالية تشجيعية، تصل قيمتها إلى 2.5 % من قيمة المبالغ والغرامات الـمُحصَّلة، وذلك بحد أعلى مليون ريال، و 1000 ريال كحد أدنى.

وفور تلقي الهيئة العامة للزكاة والدخل بلاغ المستهلك، يتولى القسم المختص في الهيئة دراسة البلاغ ومعالجته بكل سرية، ومن ثم إسناده إلى فرق التفتيش الميداني وفق موقع البلاغ المقدَّم من المبلّغ.

وتأكيدًا على سرية معالجة بلاغات المخالفات الزكوية والضريبية، بينت الهيئة أن المفتش الميداني يتلقى نص البلاغ دون معرفة بيانات المُبَلِّغ، ليتجه إلى موقع المخالفة ويقف على حالتها عن قرب، ومن ثم يرفع محضر الضبط بالأدلة والإثباتات المتعلقة بالمخالفة إلى الإدارة المسؤولة لاتخاذ القرار بشأن المخالفة.

وبينت الهيئة بأن رحلة الإبلاغ عن مخالفة زكوية أو ضريبية تمر بمراحل أربع، أولها تقديم البلاغ بواسطة إحدى قنوات الإبلاغ المخصصة لهذا الغرض، ومن بعدها يتلقى المُبَلِّغ رسالة تأكيد استلام البلاغ من الهيئة، ثم يتم إعلامه لاحقًا عند مباشرته ميدانيًا، وأخيرًا تصله رسالة إغلاق البلاغ وحالته من حيث القبول أو الرفض.

أنواع بلاغات التهرب الضريبي

وتتلقى الهيئة العامة للزكاة والدخل نوعين من بلاغات المستهلكين، أولها البلاغات المتعلقة بمخالفات أنظمة الزكاة والضرائب ولوائحها التنفيذية، مثل تحصيل ضريبة قيمة مضافة أعلى أو أقل من نسبة 15%، أو تحصيلها من قبل شخص غير مسجَّل، أو عدم إصدار الفواتير الضريبية أو عدم حفظها، أو عدم سداد ضريبة التصرفات العقارية، إذ يباشر هذا النوع من البلاغات قسم الرقابة والتفتيش في الهيئة الذي يدرس حالة المخالفة، ويصدر القرار بشأن مباشرتها.

أما النوع الآخر وهو التهرب الزكوي والضريبي، الذي يباشره قسم التهرب الزكوي والضريبي في الهيئة، ويتحقق من صحة التهرب إما بالتحقيق المكتبي أو الفحص الميداني.

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