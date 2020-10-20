السعوديون يحتفون بالطالب مصعب المطيري عبقري الرياضيات

المواطن - سارة المصباح - الرياض

احتفى الكثيرون من أبناء المملكة بالطالب مصعب المطيري، بعد فوزه بالمركز الثاني في مسابقة الرياضيات العالمية.

عبقرية مصعب المطيري

وهنأ العشرات على تويتر مصعب سعود المطيري، الطالب بالمرحلة الابتدائية، بعد تتويجه بالمركز الثاني عالميًا وحصوله على الميدالية الفضية، في مسابقة الرياضيات.

وكتب علي فيصل الشعلاني على صفحته بتويتر قائلًا: “احتفلت أسرة الطالب السعودي مصعب سعود المطيري، بعد تتويجه بالمركز الثاني عالميًا وحصوله على الميدالية الفضية على مستوى العالم، في مسابقة الرياضيات تبارك الله نموذج مشرف للطالب السعودي، يذكر أن مصعب يدرس في ابتدائية المدارس المتقدمة الأهلية بالرياض”.

العالمية ليست صعبة

كما هنأ المغرد بندر بن سلطان أيضًا على تويتر قائلًا: “الطالب البطل مصعب سعود فالح الجش المطيري، أخذ الثاني على العالم في مسابقة الرياضيات، نبي تفاعلكم العالمية ما هي صعبة علينا”.

فيما قال حمود هليل: “فخورين بك يا مصعب سعود المطيري، أسأل الله لك التوفيق، شكرًا لك ولوالديك الكريمين وأسرتك ومعلميك وكل من ساندك”.

احتواء العباقرة

وغرّد عادل المطيري على صفحته أيضًا قائلًا: “ما شاء الله تبارك الله، الثاني عالميًا مصعب بن سعود بن فالح الجش المطيري، فخر للوطن وأسأل الله له التوفيق والسداد، يجب احتواء مثل هؤلاء المبدعين والاهتمام بهم، فبمثلهم تنهض الأمم بعد توفيق الله”.

بينما غرّد نايف الرحيمي أيضًا قائلًا: “البطل مصعب سعود فالح المطيري، أخذ الثاني على العالم في مسابقة الرياضيات، بارك الله فيك ومنها للأعلى يا بطل”.

كما قال “أبو سعد” أحد معلمي مصعب سعود المطيري: “من نعم ربي عليّ أن ترى جهدك وحرصك على أبنائك الطلاب يتوج ويكون ذا قيمة بإنجاز عالمي للمملكة، شكرًا من أعماق القلب ابني مصعب سعود المطيري على هذا الإنجاز، وأسأل الله العلي القدير لك الحفظ والتوفيق في الدنيا والآخرة”.

ونجح طالب الابتدائية مصعب سعود المطيري في تحقيق المركز الثاني والحصول على الميدالية الفضية على مستوى العالم، في مسابقة “ماثلتيكس” للرياضيات.

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