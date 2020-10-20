السفارة لدى أستراليا تستضيف ندوة عن الدور الإنساني والإغاثي الريادي للمملكة

المواطن - الرياض

استضافت سفارة المملكة العربية السعودية لدى أستراليا ندوة افتراضية عن الدور الريادي للمملكة في مجال الإغاثة والأعمال الإنسانية عالمياً.

وقدم الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي مساعد المشرف العام لمركز الملك سلمان للإغاثة الأعمال الإنسانية لشؤون التخطيط والتطوير عرض متكامل عما يقوم به المركز من دول فعال في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية للعديد من دول العالم.

وأوضح أن أهداف المركز تتمحور حول تنسيق العمل الإغاثي وإدارته على المستوى الدولي بما يضمن تقديم الدعم للفئات المتضررة والمحتاجة في شتى أرجاء العالم.

وتم التأكيد خلال الندوة على الرسالة الثابتة إلى تتبناها المملكة في تقديم المساعدات وتعزيز العمل الإنساني والتي تنبثق من رؤية أساسها الريادة في العمل الإغاثي والإنساني، ورغبة في نقل قيمة السامية إلى العالم.

وتعد هذه الندوة من ضمن سلسلة الفعاليات والمناسبات التي تقيمها السفارة تزامناً مع سنة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.

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