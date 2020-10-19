السلمي يشكر الملك سلمان وولي العهد على تعيينه نائبًا لرئيس مجلس الشورى

المواطن - الرياض

رفع نائب رئيس مجلس الشورى، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، خالص الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بإعادة تكوين مجلس الشورى في دورته الجديدة، وتعيينه نائبًا لرئيس المجلس.

وصدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين الدكتور مشعل بن فهم بن محمد السلمي نائبًا لرئيس مجلس الشورى.

الدكتور مشعل السلمي ولد في منطقة مكة المكرمة عام 1394هـ الموافق 1974م وحصل على شهادة الدكتوراه في الفكر المقارن من جامعة إكستر (Exeter University)، في بريطانيا سنة 1423هـ الموافق 2002م.

وكان معيدًا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية- جامعة الملك عبدالعزيز- 1417هـ، وأستاذًا مساعدًا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية- جامعة الملك عبدالعزيز- 1423هـ، وأستاذًا مشاركًا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية- جامعة الملك عبدالعزيز- 1429هـ.

السلمي كان عضوًا في مجلس الشورى للدورات الخامسة والسادسة والسابعة ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى وفي 2016 كان رئيسًا للبرلمان العربي.

ويمكن الاطلاع على السيرة الذاتية الكاملة للدكتور مشعل السلمي عبر رابط موقع مجلس الشورى من هنا.

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