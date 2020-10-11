السماري يثير الجدل: قرار وزارة الرياضة سيُبعد هؤلاء

المواطن - محمد سمعه

قال عبدالرحمن السماري عضو شرف الهلال إن القرارات الجديدة لـ وزارة الرياضة عن الأندية التي أُصدرت بالفترة الأخيرة، ستجعل المستفيدين يبتعدون عن أنديتهم.

تعليق عبدالرحمن السماري

وكتب عبدالرحمن السماري عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “في الماضي كان رؤساء الأندية وأعضاء الشرف، هم الذين يتحكمون في الأندية وفي العقود، وفي مداخيل الأندية وفي رواتب لا يعرفها إلا هم وحدهم، اليوم كل شيء عند وزارة الرياضة وهي التي تدفع وتُحاسب، ولهذا من الطبيعي أن يبتعد المستفيدون ويبقى الداعمون المحبون للكيان، والله في عون الوزارة”.

وزارة الرياضة تُحذر الأندية من الإنفاق من الميزانية

وكانت وزارة الرياضة أصدرت أول أمس الجمعة قرارًا ملزمًا للأندية بعدم الصرف من ميزانياتها لسداد الغرامات التي تُفرض على أيٍّ من منسوبيها.

وجاء في بيان الوزارة أن هذا التصرف سيُعتبر موجبًا لإيقاع المسؤولية القانونية على المتسبب به، وفقًا للائحة الأساسية للأندية الرياضية.

وجاء ذلك بناءً على ما لاحظته الوزارة من قيام بعض الأندية بالصرف من الميزانية لسداد الغرامات المالية المقرة على أي من أجهزة الإدارة الفنية أو اللاعبين.

أو لسداد الغرامات التي تصدر من اللجان المختصة رياضيًّا، وذلك باعتبار أن الغرامات تكون ناتجة عن تصرف شخصي مخالف يقع تحت مسؤولية مرتكبها.

وأضاف البيان: “وبالتالي فإن قيام النادي بتحمل سداد هذه الغرامات يعد هدرًا ماليًّا يعارض تحقيق الغايات المرجوة من فرض الغرامة، إضافة إلى مخالفته أحكام اللائحة الأساسية للأندية الرياضية”.

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