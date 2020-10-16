السودان يوقع 10 اتفاقيات للتنقيب عن الذهب

المواطن - متابعة

أعلن السودان عن توقيع 10 اتفاقيات للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة، وذلك بحسب ما ذكر قطاع التعدين التابع لوزارة الطاقة.

وقالت وكالة الأنباء السودانية “سونا”: إن توقيع الاتفاقات كان بحضور وزير الطاقة والتعدين، خيري عبدالرحمن، ووكيل التعدين بالوزارة، محمد يحيى، والجيولوجي المستشار سليمان عبدالرحمن، المدير العام لهيئة الأبحاث الجيولوجية، ومبارك أردول، المدير العـام للشركة السودانية للموارد المعدنية، والسفير الصيني في الخرطوم وممثلي الشركات الموقعة والولايات.

وأكد وزير الطاقة السوداني على مضي وزارته في سياسة تطوير قطاع التعدين وضبط الشركات ومراقبتها، كاشفًا عن عطاء دولي للإعلان عن مربعات امتياز جديدة، وطرح 16 مربعًا للتوقيع مع 8 شركات أخرى.

من جانبه، وصف مبارك أردول المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، توقيع 10 اتفاقيات بالحدث المهم في مسيرة التعدين السوداني، حيث حظيت 6 شركات سودانية بامتياز، منها شركتان تابعتان للقطاع الخاص.

وأكد سليمان عبدالرحمن، المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، على وجود 130 شركة قدمت للتنقيب عن الذهب، حيث أكملت 32 منها فقط أوراقها، مشيرًا إلى حصول الشركات الجديدة على مربعات امتياز، وأن جملة المساحات الصالحة للتعدين بالبلاد تصل مليون وثمانمائة ألف كيلومتر.

ورحب بالشركات الوطنية التي وقعت، وشركة صينية كبري “وانبو”، وقال: إن الشركات عليها التزامات ولها حقوق في الاستثمار، من دون غالب أو مغلوب.

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