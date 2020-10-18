السيرة الذاتية لعضو هيئة كبار العلماء الشيخ بندر بليلة

المواطن - الرياض

صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، ويُعاد تكوين هيئة كبار العلماء بتعيين أعضاء جدد، ومن بينهم الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بن سراج بليلة.

بندر بن عبد العزيز بن سراج بن عبدالملك بليلة من قارئي القرآن الكريم ومن أئمة المساجد في المملكة، وولد في مكة المكرمة في عام 1395هـ، ودرس بها جميع المراحل الدراسية، وتخرج من جامعة أم القرى، كما حصل على الماجستير في الفقه من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية من جامعة أم القرى سنة 1422هـ.

وحصل الشيخ بندر بليلة على الدكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في الفقه من كلية الشريعة سنة 1429هـ، وهو حاليًّا يعمل إمامًا وخطيبًا في المسجد الحرام بمكة المكرمة، بالإضافة لعمله أستاذًا مساعدًا في جامعة الطائف.

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