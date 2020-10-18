الشؤون البلدية تعتمد ضوابط المخططات الجديدة

المواطن - الرياض
أعلن ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، اليوم الأحد، إقرار ضوابط اعتماد المخططات السكنية الجديدة.
وقال الحقيل في تغريده عبر حسابه في “تويتر”، إن هذا القرار يأتي سعياً لتطوير البيئة العمرانية وتحسين المشهد الحضري.
وتابع ماجد الحقيل “نطمح من خلال هذه الضوابط إلى الإسهام إيجاباً على النواحي الصحية والبيئية والمجتمعية.
وتلزم المخططات الجديدة ومكونات الشوارع حسب الضوابط المعتمدة ” مسار المركبات، مسار المشاة ، إضاءة الطرق ، موقف المركبات ، تشجير الطرق ، مسار الدرجات.
تعال شوف حي العزيزيه بالخبر من ثمان سنوات ساكنين ويوحد كثافه سكانيه كبيره ومع ذلك لا تزال الشوارع ترابيه وكلها حفر وتوجد شركه يقولون انهم تبع المجاري صار لهم خمس سنوات يدفنون ويحفرون واذا سألناه متى ينتهي مشروعكم يقولون مانقدر نحدد وقت معين