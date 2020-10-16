‎الرئيسية
الرياضة
الشباب يختتم استعداداته لمباراة أبها
في افتتاح منافسات الجولة الأولى

الشباب يختتم استعداداته لمباراة أبها

2020/10/16
الساعة 11:01 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
32
0
طباعة
الشباب يختتم استعداداته لمباراة أبها جانب من المران
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 الشباب جاهز:
1.1 دوري محمد بن سلمان:

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بقيادة بيدرو كايشينيا، مساء اليوم الجمعة، استعداداته لملاقاة نظيره أبها في أولى مواجهات الموسم الرياضي الجديد.

الشباب جاهز:

وبدأ كايشينيا مران اليوم بمحاضرة فنية، قبل أن يؤدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم تدريبات إحماء وتسخين ولياقية خفيفة تحت إشراف مدرب اللياقة أوسكار فارياس، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.

ويطمح المدير الفني في أن يظهر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز وتحقيق الفوز خلال مباراة الغد ضد أبها، في ظل تدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

الشباب
جانب من المران

دوري محمد بن سلمان:

وتنطلق منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 17 أكتوبر، بمواجهة الشباب ضد أبها على إستاد الأمير فيصل بن فهد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأنهى الليوث منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الماضي في المركز السابع برصيد 43 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها صاحب المركز التاسع.

الشباب
مران الليوث

ذات صلة :
  • جود الإسكان: 1.4 مليون مساهم لتسكين 3,555 أسرة من الأشد حاجة
    •
  • عبدالله الحافظ يدعم دفاع الوحدة
    •
  • تحرير 39 مخالفة وإغلاق 16 محلًّا في الرياض خلال أسبوع
    •
  • السودان يوقع 10 اتفاقيات للتنقيب عن الذهب
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :