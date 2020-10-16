الشباب يختتم استعداداته لمباراة أبها

المواطن - مروة نبيل

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بقيادة بيدرو كايشينيا، مساء اليوم الجمعة، استعداداته لملاقاة نظيره أبها في أولى مواجهات الموسم الرياضي الجديد.

الشباب جاهز:

وبدأ كايشينيا مران اليوم بمحاضرة فنية، قبل أن يؤدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم تدريبات إحماء وتسخين ولياقية خفيفة تحت إشراف مدرب اللياقة أوسكار فارياس، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.

ويطمح المدير الفني في أن يظهر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز وتحقيق الفوز خلال مباراة الغد ضد أبها، في ظل تدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

دوري محمد بن سلمان:

وتنطلق منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 17 أكتوبر، بمواجهة الشباب ضد أبها على إستاد الأمير فيصل بن فهد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأنهى الليوث منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الماضي في المركز السابع برصيد 43 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها صاحب المركز التاسع.

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