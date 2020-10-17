الشباب يفتتح الدوري السعودي بفوز صعب على أبها

المواطن - محمد سمعه

انتهت منذ قليل مباراة الشباب وأبها في الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين “الدوري السعودي” بفوز الشباب بهدف دون رد في الجولة الافتتاحية للبطولة.

وبدأ الشباب المباراة بضغط هجومي كبير وذلك من أجل إحراز الهدف الأول، حيث أهدر الأرجنتيني كريستيان جوانكا فرصة تسجيل الهدف الأول، كما تألق الظهير الأيمن خالد الغامدي وصنع الهدف الوحيد في المباراة، الذي سجله اللاعب ماكيتي ديوب بالدقيقة الثلاثين من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الليث بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني هدأ أداء المباراة بين الفريقين، حيث لم ينجح أبها في صنع أي فرصة خطيرة لتسجيل هدف التعادل في شباك الشباب، لتنتهي المباراة بفوز صعب لليث بهدف دون رد.

أول فوز لـ الشباب بـ الدوري السعودي

ونجح الشباب في تحقيق أول 3 نقاط له بـ الدوري السعودي في الموسم الجديد.

يذكر أن مباراة التعاون والفيصلي مُقامة اليوم في الدوري، كما ستُقام مباراة الوحدة ضد القادسية، ولقاء الهلال ضد العين أيضًا الليلة

في سياق آخر، يعود تاريخ مسابقة الدوري السعودي الذي انطلق للمرة الأولى بعام 1977، حيث وقتها كان مُسمى المسابقة “الدوري الممتاز” ويُحسم اللقب فقط عن طريق النقاط واستمر هذا النظام حتى عام 1990، بينما تغير مسماه في عام 1991 إلى كأس دوري خادم الحرمين الشريفين واشتمل على نظام المربع الذهبي من أجل تحديد بطل الدوري.

واستمر على هذا النظام 17 عاماً ليعود الدوري بعد ذلك إلى نظام تحديد البطل عن طريق النقاط عام 2008 م تحت مسمى الدوري السعودي ، ثم سُمي بعد ذلك دوري المحترفين السعودي حسب متطلبات الاتحاد الآسيوي.

مراحل عديدة مرت بها بطولة الدوري

ومرت البطولة بالعديد من المتغيرات والمراحل منذ انطلاقتها ، حيث كان عدد الفرق المشاركة في أول نسخة ثمانية فرق , وزاد إلى عشرة في الموسم الذي تلاه وسُمِحَ بمشاركة اللاعبين الأجانب وفي النسخة الخامسة اُستُبدِلَ نظام الدوري بنظام الدوري المشترك لسنة واحدة فقط لمشاركة المنتخب السعودي آنذاك في تصفيات كأس العالم ، حيث دُمِجَت فرق الدرجتين الممتازة والأولى في بطولة واحدة مكونة من 20 فريقاً ، وفي البطولة الثامنة زاد عدد الفرق إلى 12 فريقاً ثم زاد إلى 14 فريقاً في بداية موسم 2010 م , كما اُعتُمِدَ مشاركة 7 لاعبين أجانب ولاعب مواليد في النسخة الأولى من المسابقة بمسماها “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم عام 2018 ” التي حقَّق النصر لقبها , وحقَّق الهلال لقبها في الموسم الثاني ، فيما ستكون النسخة المقبلة الثالثة بهذا المسمى.

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