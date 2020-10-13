الشباب يواصل استعداداته بحضور البلطان

المواطن - مروة نبيل

واصل الشباب، بقيادة المدير الفني بيدرو كايشينيا تدريباته الجماعية، مساء اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس النادي خالد البلطان، استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد.

الشباب يواصل الاستعداد :

وانطلقت التدريبات الجماعية اليوم على الملعب الرديف، وأخضع مدرب اللياقة أوسكار فارياس لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لتمارين إحماء وتسخين ولياقية مكثفة، بالإضافة إلى تمارين تقوية العضلات.

وخصص المدير الفني الجزاء الأول من مران الشباب اليوم لتطبيق جمل فنية منوعة، بالإضافة إلى تمارين تنمية المهارات الفردية والتمرير السريع من لمسة واحدة، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.

الليوث يبحث عن انطلاق أفضل :

وتسعى إدارة البلطان لانطلاقة أفضل، ما دفعها للتعاقد مع المدير الفني البرتغالي بيدرو كايشينيا، والنجم الأرجنتيني إيفر بانيغا وحارس المرمى الليتواني جايدرايوس أرلايوسكايس لتدعيم صفوف الفريق الأول، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين يوم 17 أكتوبر، بمواجهة الليوث ضد أبها على إستاد الأمير فيصل بن فهد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شارك الخبر