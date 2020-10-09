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حصاد اليوم
الشرطة تقبض على سلطعون!
اقتحم أحد المنازل في ألمانيا

الشرطة تقبض على سلطعون!

2020/10/09
الساعة 12:05 صباحًا
- ‎فيغرائب, حصاد اليوم
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الشرطة تقبض على سلطعون!
المواطن - متابعة

تلقت الشرطة الألمانية مكالمة من سيدة، قالت فيها إن “حيوانًا مجهولًا” اقتحم منزلها، لتنتقل إلى الموقع وتكتشف أنه لم يكن سوى سلطعون (سرطان) بحري عملاق.

وحسب رواية السيدة، فقد حاولت أن تفتح باب منزلها في فرايبورغ جنوبي ألمانيا، وفي لحظة تسلل سرطان بحري صيني كبير (25 سنتيمترًا) من الشرفة عبر الباب المفتوح.

وقالت شرطة فرايبورغ الخميس، إنها تلقت مكالمة هاتفية للإبلاغ عن “حيوان غير مرغوب” فيه اقتحم منزلُا في بلدة أونترلوتشرينغن، قرب الحدود السويسرية صباح الأربعاء.

وأوضحت أن السيدة تمكنت من احتجاز السرطان البحري تحت سلة قمامة مقلوبة، قبل وصول عناصر الشرطة التي تمكنت من وضع السرطان في وعاء، ثم نقله إلى عيادة بيطرية محلية.

وهذا النوع من سرطانات البحر موطنه آسيا، لكنه يوجد حاليُا في العديد من الأنهار في ألمانيا، علمًا أن منزل السيدة ليس بعيدُا عن نهر الراين.

وسرطان البحر الصيني لا يعد من القشريات الخطرة، علمًا أنه لم يتم الإبلاغ عن وجوده في المنطقة من قبل.


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