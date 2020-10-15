الشهراني يناقش أبرز التحديات التي تواجه الأسر المنتجة بعسير

المواطن- محمد الغبيشي - القحمة

أكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير هادي بن عايض الشهراني أن نشاط الأسر المنتجة أحد العوامل الهامة لزيادة الدخل ونافذة للتعريف بالأكلات الشعبية البحرية والمشغولات اليدوية والعديد من الحرف اليدوية لذلك تحظى باهتمام بالغ في سبيل تذليل كافة الصعوبات التي تواجههم لعرض منتجاتهم وتسويقها.

جاء ذلك خلال اجتماعه بعدد من المسؤولين بمركز القحمة لبحث تمكين الأسر المنتجة من العمل وتوفير أماكن مخصصة لعرض منتجاتهم، وفق توجيهات سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال.

كما تم خلال الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه الأسر المنتجة والاطلاع على تجارب المشاركات في مبادرة نشامى عسير، إضافة إلى الوقوف ميدانيًا على عدد من المواقع المختلفة.

وقد تمت التوصية بإعداد قاعدة بيانات بأسماء الأسر المنتجة وما يمكن أن تقدمه كل أسرة من مأكولات شعبية ومنتوجات حرفية، وأيضًا التواصل مع الأسر المنتجة والتي لها رغبة جادة في عرض وبيع منتجاتها في المنافذ التسويقية.

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