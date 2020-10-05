الشورى يوافق على مشروع نظام الأرصاد والغرف التجارية

المواطن - الرياض

وافق مجلس الشورى، اليوم الاثنين، على مشروع نظام الأرصاد، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء، وبين وزارة الصحة العراقية، للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الستين للسنة الرابعة من الدورة السابعة، التي انعقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس د. عبدالله المعطاني.

ووافق الشورى على مشروع نظام الغرف التجارية، المعاد إلى المجلس عملًا بالمادة (17) من نظام المجلس بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى أ. محمد أبو ساق.

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